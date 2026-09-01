Zero Hedge
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Zero Hedge

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Russia Hoaxers Quiet About Canadian Election Interference

Russia Hoaxers Quiet About Canadian Election Interference

Russia Hoaxers Quiet About Canadian Election Interference Authored by J.B. Shurk via American Thinker, As President Trump has repeatedly pointed out, the Canadian government embraces a peculiar notion of national sovereignty: It depends upon the U.

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