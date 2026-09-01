Russia Hoaxers Quiet About Canadian Election Interference Authored by J.B. Shurk via American Thinker, As President Trump has repeatedly pointed out, the Canadian government embraces a peculiar notion of national sovereignty: It depends upon the U.
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