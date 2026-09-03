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Аргументы и Факты

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Эксперт Костюкова рассказала, как будут работать домовые чаты в MAX

Эксперт Костюкова рассказала, как будут работать домовые чаты в MAX

С сентября управляющие организации, ТСЖ и ЖСК должны вести официальные домовые чаты в MAX, а связанные с этим расходы могут войти в платежи собственников, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» директор ставропольской УК Светлана Костюкова.

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