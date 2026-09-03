Эксперт Костюкова рассказала, как будут работать домовые чаты в MAX

С сентября управляющие организации, ТСЖ и ЖСК должны вести официальные домовые чаты в MAX, а связанные с этим расходы могут войти в платежи собственников, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» директор ставропольской УК Светлана Костюкова.