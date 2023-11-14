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Израильские врачи тоже за геноцид?
Комментарии
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Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Врач такой же человек как и все. А человек часто бывает АЛЧЕН. и ЕСЛИ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ОН ЕЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ
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3 час.
Владимир Алтайцев
Йозеф Менгеле, видать, их кумир.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Израиль во все века относился ко всем другим нациям, как нацист.Для евреев, я их поименовал словом Израиль, все остальные народы мира гои, быдло. Так гласит иудаизм
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1 час.
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