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Свежие комментарии

  • demyr150648
    Да, петля должна быть постоянно на шее. Мы их не звали. Они нам не нужны, их надо гнать ВСЕХ!МВД накрыло лобби...
  • demyr150648
    Вот это правильно, и еще - д.б. коллективная ответственность поручителей и родни.МВД накрыло лобби...
  • Вадим Сиражев
    зачем усложнять? Достаточно узаконить отработку мигрантом всех расходов на его поимку, оформление и высылку - год - п...МВД накрыло лобби...

Израильские врачи тоже за геноцид?

Израильские врачи тоже за геноцид?

В соцсети Х (бывший твиттер)  Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.

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Комментарии
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Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Врач такой же человек как и все. А человек часто бывает АЛЧЕН. и ЕСЛИ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ОН ЕЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ
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3 час.
Владимир Алтайцев
Йозеф  Менгеле, видать, их кумир.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Израиль во  все века относился  ко всем другим нациям, как нацист.Для  евреев, я их поименовал  словом Израиль, все  остальные  народы  мира  гои, быдло. Так гласит иудаизм
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1 час.

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