Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Два шага до отставки Мерца: «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт с разгромным счетом

Два шага до отставки Мерца: «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт с разгромным счетом

В Германии закончились знаковые выборы, которые могут вызвать отставку канцлера страны Мерца и перевернуть федеральную политику страны.

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Александр Конкинизменено

Поверить нашим бумагомаракам, себя не уважать! Вспомните приход к власти Тетчер (сколько визгов радости) особенно встреча с Меченым, аналогично было с Обамой, Донецк Джонсоном и опять Доня... И что? Абсолютно ВСЕГДА во враждебных (да и не очень) государствах, к Власти, приходят антирлссийские силы! Это уже аксиома... А бумагомараки постоянно радуются, вот только ЧЕМУ...???