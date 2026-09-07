В Германии закончились знаковые выборы, которые могут вызвать отставку канцлера страны Мерца и перевернуть федеральную политику страны.
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Поверить нашим бумагомаракам, себя не уважать! Вспомните приход к власти Тетчер (сколько визгов радости) особенно встреча с Меченым, аналогично было с Обамой, Донецк Джонсоном и опять Доня... И что? Абсолютно ВСЕГДА во враждебных (да и не очень) государствах, к Власти, приходят антирлссийские силы! Это уже аксиома... А бумагомараки постоянно радуются, вот только ЧЕМУ...???