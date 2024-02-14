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СССР-Россия

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Переходим на своё?

Переходим на своё?

Проекту активного импортозамещения в России – 10 лет Юрий Алексеев    Принято считать, что курс на импортозамещение был взят в 2014 году, хотя о необходимости замены иностранной продукции товарами собственного производства власти стали задумываться и раньше.

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