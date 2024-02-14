Переходим на своё?

Проекту активного импортозамещения в России – 10 лет Юрий Алексеев Принято считать, что курс на импортозамещение был взят в 2014 году, хотя о необходимости замены иностранной продукции товарами собственного производства власти стали задумываться и раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии