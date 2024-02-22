На Украине назвали "пропагандой" заявления о сдававшихся в плен бойцах ВСУ в Авдеевке

По словам спикера украинской группировки войск, западные СМИ ссылаются на "несостоятельные" источники Спикер группировки "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой назвал фейковой информацию газеты The New York Times о числе украинских бойцов, которые попали в плен после отступления из Авдеевки в Донецкой народной республике.
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