Самым кассовым фильмом года в мире стал китайский блокбастер о войне с США

Патриотический китайский блокбастер «Битва при Чосинском водохранилище» превзошёл китайскую же комедию «Привет, мама» по сборам, став самым кассовым фильмом в этом году, как в Китае, так и во всем мире, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.