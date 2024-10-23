Responsible Statecraft: США могут остаться без авиации и военно-морского флота

Американский ВПК столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, в результате чего США может грозить почти полная потеря авиации и военно-морского флота уже через поколение.
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