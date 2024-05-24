Международные соревнования "Гран-при "Небесная грация" стартовали в Минске

Самые талантливые гимнастки соревнуются сейчас за гран-при "Небесная грация" в Минске. Это международный турнир высочайшего уровня, который проходит по так называемым чистым правилам – это значит, что для победы необходимы действительно уникальные способности.
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