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Компания Wonder Family готовится к банкротству после нескольких лет с Amazon

Компания Wonder Family готовится к банкротству после нескольких лет с Amazon

Основатель платформы для обучения онлайн «Нетология» Максим Спиридонов и Артем Голдман — учредитель компании Wonder Family (ранее Elixir Family), которая помогает русскоязычным предпринимателям продавать и продвигать свою продукцию на Amazon, заявили о недееспособности последней.

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