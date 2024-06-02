Первыми покупать системно российские «Аурусы» захотели африканцы

Ливия готова начать переговоры с Россией по вопросу поставок премиальных автомобилей Aurus российского производства.
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