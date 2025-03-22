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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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42 очка Кевина Дюрэнта позволили «Финиксу» обыграть «Кливленд»

За 39 минут на паркете Дюрэнт набрал 42 очка (17 из 29 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 6 подборов и 8 передач при 3 потерях.

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