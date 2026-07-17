15 обычных вещей советской эпохи, которые не узнает современный человек

Жизнь советского человека была не такой комфортной и беззаботной как жизнь американца или француза. Тем не менее промышленность СССР выпускала множество товаров народного потребления, в том числе бытовой техники и электроники.
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