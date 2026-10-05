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Несекретные материалы

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ИИ научился читать мысли по сканам мозга

ИИ научился читать мысли по сканам мозга

Учёные создали ИИ, который восстанавливает картинки по сканам мозга. Технология может помочь парализованным, но уже вызывает споры об этике.

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