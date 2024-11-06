Отмена платежей за капремонт и вывоз мусора для пенсионеров: узнайте, при каких условиях! Юлия ЧелкановаС недавних пор пенсионеры в России получили возможность снизить свои финансовые обязательства, касающиеся оплаты за капитальный ремонт и вывоз мусора.
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