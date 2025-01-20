Депутат заявил, что пенсии россиян нужно внепланово повысить

На 2-3 процента Пенсии жителей РФ следует внепланово повысить на два-три процента. Такое предложение внес член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин, пишет «Газета.
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