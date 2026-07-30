Перед последним боем казаки отпустили своих коней. 37 кубанцев, бутылки с зажигательной смесью и двадцать восемь подбитых немецких танков

Miha52 Новик Михаил

ДО КРЕСТА НАМНОГО БЛИЖЕ СО СТАРОГО ВОЛОКОЛАМСКОГО ШОССЕ, НО ТАМ НЕТ УКАЗАТЕЛЯ, А САМ МОНУМЕНТ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВИДЕН С ШОССЕ ИЗ-ЗА ДЕРЕВЬЕВ. МЕНЯ ТУДА ПРИВЕЗ МОЛОДОЙ КАЗАК, КОГДА ЕХАЛИ В МОСКВУ ИЗ ВОЛОКОЛАМСКА (ПОВЕРНУЛИ НАПРАВО). И, К СОЖАЛЕНИЮ, НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО ЕСЛИ БЫ О КАЗАКАХ РАССКАЗАЛИ, КАК ПРО 28, СЕГОДНЯ КУЧА ДЕБИЛОВ ДОКАЗЫВАЛА БЫ НАМ, ЧТО ВСЕ ЭТО ПРОСТО МИФ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ.