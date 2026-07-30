БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

Перед последним боем казаки отпустили своих коней. 37 кубанцев, бутылки с зажигательной смесью и двадцать восемь подбитых немецких танков

Перед последним боем казаки отпустили своих коней. 37 кубанцев, бутылки с зажигательной смесью и двадцать восемь подбитых немецких танков

На Новорижском шоссе, у подмосковной деревни Федюково, стоит поклонный крест. Мимо каждый день проносятся машины, и редкий водитель знает, что вот здесь, в ноябре сорок первого, горстка кубанских казаков остановила немецкие танки и не отступила.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Народ, этот подвиг ДОСТОИН ФИЛЬМА.
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1 м.
Юрий Золотарев
И всякие евроССУКИ хотят &quot;нанести России стратегическое поражение&quot;?? Памперсы ваши не лопнут?
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1 м.
Miha52 Новик Михаил
ДО КРЕСТА НАМНОГО БЛИЖЕ СО СТАРОГО ВОЛОКОЛАМСКОГО ШОССЕ, НО ТАМ НЕТ УКАЗАТЕЛЯ, А САМ МОНУМЕНТ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВИДЕН С ШОССЕ ИЗ-ЗА ДЕРЕВЬЕВ. МЕНЯ ТУДА ПРИВЕЗ МОЛОДОЙ КАЗАК, КОГДА ЕХАЛИ В МОСКВУ ИЗ ВОЛОКОЛАМСКА (ПОВЕРНУЛИ НАПРАВО). И, К СОЖАЛЕНИЮ, НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО ЕСЛИ БЫ О КАЗАКАХ РАССКАЗАЛИ, КАК ПРО 28, СЕГОДНЯ КУЧА ДЕБИЛОВ ДОКАЗЫВАЛА БЫ НАМ, ЧТО ВСЕ ЭТО ПРОСТО МИФ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ.
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1 м.