В Таиланде задержали находящегося в международном розыске россиянина

Сотрудники Иммиграционного управления Королевской полиции Таиланда взяли под стражу гражданина Российской Федерации, который числится в международном розыске по обвинению в управлении крупной транснациональной организованной преступной группой.
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