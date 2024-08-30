Экс-командующий Воздушных сил ВСУ отреагировал на свое увольнение цитатой Залужного

Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на свое увольнение, которое произошло 30 августа по решению президента республики Владимира Зеленского.
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