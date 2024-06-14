"Россия вступит в союз с Германией. НАТО распадется. 80% военбаз США не будет"

Польша не получит себе западную Украину. В этот же период НАТО распадётся. Думаю, 80% американских зарубежных военных баз будут закрыты. Гиене Европы ничего не светит,а у неё многое могут отобрать.

W

Walery

Россия вступит в союз с Германией в ближайшем будущем? Ничего против не имею и скорее за! Но не со всей Германией... а только с бывшей ГДР! В ГДР были особенные целеустремленные надежные люди, сегодня Союз с ними принесет много много пользы и нам и особенно им! Скорее всего скоро Мир изменится... и хорошие отношения следовало наладить с Венгрией - это наши давние соседи Половцы... с которыми бывали и трения... и отношения - вместе на Византию ходили!