Аналитик Лифшульц. Дэвид Лифшульц - известный американский публицист, занимающийся геостратегическим анализом миропорядка.
"Россия вступит в союз с Германией. НАТО распадется. 80% военбаз США не будет"
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Польша не получит себе западную Украину. В этот же период НАТО распадётся. Думаю, 80% американских зарубежных военных баз будут закрыты. Гиене Европы ничего не светит,а у неё многое могут отобрать.
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6 час.
W
Walery
Россия вступит в союз с Германией в ближайшем будущем? Ничего против не имею и скорее за! Но не со всей Германией... а только с бывшей ГДР! В ГДР были особенные целеустремленные надежные люди, сегодня Союз с ними принесет много много пользы и нам и особенно им! Скорее всего скоро Мир изменится... и хорошие отношения следовало наладить с Венгрией - это наши давние соседи Половцы... с которыми бывали и трения... и отношения - вместе на Византию ходили!
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6 час.
Сергей Рубцов
Эти пидоры нам не нужны!!!! Хватит цепляться за прошлое!!!! Настоебали эти потуги помириться с западом!!!! Сначала компенсации в 200 триллионов долларов, за жизни наших парней, а потом мир, дружба и жевачка!!!!
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4 час.
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