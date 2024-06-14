Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Россия вступит в союз с Германией. НАТО распадется. 80% военбаз США не будет"

"Россия вступит в союз с Германией. НАТО распадется. 80% военбаз США не будет"

Аналитик Лифшульц. Дэвид Лифшульц - известный американский публицист, занимающийся геостратегическим анализом миропорядка.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Польша не получит себе западную Украину. В этот же период НАТО распадётся. Думаю, 80% американских зарубежных военных баз будут закрыты. Гиене Европы ничего не светит,а у неё многое могут отобрать.
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6 час.
W
Walery
Россия вступит в союз с Германией в ближайшем будущем?  Ничего против не имею и скорее за!  Но не со всей Германией... а только с бывшей ГДР!  В ГДР были особенные целеустремленные надежные люди, сегодня Союз с ними принесет много много пользы и нам и особенно им!  Скорее всего скоро Мир изменится...  и хорошие отношения следовало наладить с Венгрией  - это наши давние соседи  Половцы... с которыми бывали и трения... и отношения  - вместе на Византию ходили!
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6 час.
Сергей Рубцов
Эти пидоры нам не нужны!!!! Хватит цепляться за прошлое!!!! Настоебали эти потуги помириться с западом!!!! Сначала компенсации в 200 триллионов долларов, за жизни наших парней, а потом мир, дружба и жевачка!!!!
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4 час.

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