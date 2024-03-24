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  • Михаил Мамонов
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    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Тренер России U21 Шабаров о 7:2 с «Насьоналем»: «Соперник отнесся к игре как к товарищеской, но это не умаляет достоинств нашей команды» 

«Наверное, соперник действительно отнесся к игре как к товарищеской. Они были постарше, но такого желания, как у молодежной сборной Уругвая позавчера, у них не было.

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