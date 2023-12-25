Интересно, а как они акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины назовут?

Мария Беликова

Немцы в Берлине в апреле 1945г. не сомневались, что они побеждают. Так и эти бедолаги в Киеве. Будете смеяться. Выложили ролик, где журналист спрашивает прохожих на Крещатике, хотят ли они мира. Все отвечали одинаково: мол, Победа близка, не надо останавливаться, надо русских додавить. Они просто понятия не имеют о миллионе погибших и истинном состоянии дел на фронте. Наркошибздика боготворят, считают его гением.