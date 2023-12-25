Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Не будут они наказаны, сегодня русских притесняют у себя на Родине, это парадокс!"Мы тебя и всю тв...
  • Александр Попов
    Один молодой коллега меня спросил - кто такая Крупская?Как оттягивалось ...
  • Buster
    Спросите у нынешних детей кто такие Майн Рид ,Жюль Верн,Эдгар По и другие , ни кто не знает .Как оттягивалось ...

Интересно, а как они акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины назовут?

Интересно, а как они акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины назовут?

Опять наши бегут впереди паровоза. Ну где вы на Украине опять уныние обнаружили?  Они ещё и пэрэмогу над Европой празднуют, не поверите.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Немцы в Берлине в апреле 1945г. не сомневались, что они побеждают. Так и эти бедолаги в Киеве. Будете смеяться. Выложили ролик, где журналист спрашивает прохожих на Крещатике, хотят ли они мира. Все отвечали одинаково: мол, Победа близка, не надо останавливаться, надо русских додавить. Они просто понятия не имеют о миллионе погибших и истинном состоянии дел на фронте. Наркошибздика боготворят, считают его гением.
Ответить
7 час.
Maxim Yushkin
👍 И ведь не соврал: От германской стороны акт подписали: генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе — генерал-полковник Штумпф и кригсмарине — адмирал фон Фридебург. ( Википедия) 😉 &quot;Верхушка Рейха&quot;- уже &quot;червей кормила&quot;.
Ответить
7 час.
B
Buster
По ком заупокойную воют ? Про &quot;прото&quot; не понятное
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх