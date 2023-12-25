Опять наши бегут впереди паровоза. Ну где вы на Украине опять уныние обнаружили? Они ещё и пэрэмогу над Европой празднуют, не поверите.
Интересно, а как они акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины назовут?
Комментарии
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Мария Беликова
Немцы в Берлине в апреле 1945г. не сомневались, что они побеждают. Так и эти бедолаги в Киеве. Будете смеяться. Выложили ролик, где журналист спрашивает прохожих на Крещатике, хотят ли они мира. Все отвечали одинаково: мол, Победа близка, не надо останавливаться, надо русских додавить. Они просто понятия не имеют о миллионе погибших и истинном состоянии дел на фронте. Наркошибздика боготворят, считают его гением.
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7 час.
Maxim Yushkin
👍 И ведь не соврал: От германской стороны акт подписали: генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе — генерал-полковник Штумпф и кригсмарине — адмирал фон Фридебург. ( Википедия) 😉 "Верхушка Рейха"- уже "червей кормила".
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7 час.
B
Buster
По ком заупокойную воют ? Про "прото" не понятное
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1 час.
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