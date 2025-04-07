41+15+13 Николы Йокича не хватило для победы «Денвера» над «Индианой»

За 39 минут на паркете Йокич набрал 41 очко, реализовав 18 из 33 бросков с игры, 3 из 11 из-за дуги и 2 из 3 с линии, 15 подборов и 13 передач при 4 потерях.
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