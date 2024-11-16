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105 яшьлек әби озак яшәү сере белән уртаклаша: сыра эчәргә һәм кияүгә чыкмаска кирәк!

105 яшьлек әби озак яшәү сере белән уртаклаша: сыра эчәргә һәм кияүгә чыкмаска кирәк!

Англиядә яшәүче 105 яшьлек әби озак яшәү серләрен әйткән, дип яза «Daily Mail». Кэтлин Хеннингс үзенең 105 яшьлек туган көнен дуслары, картлар йорты хезмәткәрләре янәшәсендә һәм үзе яраткан «Guinness» сырасын эчеп уздырган.

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