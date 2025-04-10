В Нижегородской области возбуждено уголовное дело за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудниками Отдела МВД России «Богородский» совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области на птицефабрике в селе Арапово Богородского муниципального округа выявлены 11 граждан республики Узбекистан, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, в том числе трое несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии