В Нижегородской области возбуждено уголовное дело за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудниками Отдела МВД России «Богородский» совместно с сотрудниками УФСБ по Нижегородской области на птицефабрике в селе Арапово Богородского муниципального округа выявлены 11 граждан республики Узбекистан, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, в том числе трое несовершеннолетних.