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FT: Сирил Рамафоса продолжит обсуждение с Владимиром Путиным мирного плана по Украине на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в соответствии с достигнутой ранее договоренностью хотел бы продолжить диалог по обсуждению мирной инициативы африканских стран по урегулированию конфликта на Украине с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите Россия – Африка.

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