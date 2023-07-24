FT: Сирил Рамафоса продолжит обсуждение с Владимиром Путиным мирного плана по Украине на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в соответствии с достигнутой ранее договоренностью хотел бы продолжить диалог по обсуждению мирной инициативы африканских стран по урегулированию конфликта на Украине с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите Россия – Африка.