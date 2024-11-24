Медведев: РФ надо обдумать, кому из врагов США стоит передать ядерные технологии

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал свое мнение по поводу идей снабжения Киева ядерным оружием, предложив в своем Telegram-канале обдумать, кому из врагов США Российская Федерация могла бы передать свои ядерные технологии.