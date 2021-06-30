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Регионам выделили 25 миллиардов рублей на лечение больных COVID-19

Ковид новости о выделении денег для лечения больных COVID-19   Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на лечение от COVID-19 в регионах, они поступят в течение 30 дней, сообщает пресс-служба кабмина.

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