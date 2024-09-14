Какие тайны хранит «плоская» гора Рорайма, благодаря которой появился «Затерянный мир» Конана Дойля

Загадочная гора Рорайма в Мексике – словно плато из «Затерянного мира» или «Земли Санникова». По крайней мере, именно она, как принято считать, вдохновила Конана Дойля на написание своего знаменитого романа.
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