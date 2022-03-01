Мартинук об отношении Свечникова к ситуации на Украине: «Он понимает, что происходит. Если его заставят переживать, у него есть 23 брата, которые заступятся»

Джордан Мартинук выразил поддержку Андрею Свечникову на фоне ситуации на Украине.   «Если кто-то заставит его переживать, у него есть 23 брата в команде, которые заступятся за него.

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