Деградация почв несет риски для биоразнообразия и человеческой жизни

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила обеспокоенность быстрой деградацией почв и ее потенциальными угрозами для биоразнообразия и человеческой жизни во время закрытия международной конференции в Агадире (Марокко) .
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