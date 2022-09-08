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Миллер обсудил с премьер-министром Монголии создание газопровода в Китай

Миллер обсудил с премьер-министром Монголии создание газопровода в Китай

Kremlin Pool/Global Look Press Глава компании «Газпром» Алексей Миллер обсудил с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ сооружение трубопровода «Союз Восток», предназначенного для поставок российского природного газа в Китай.

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