С россиян собрали почти 200 млн рублей штрафов за «дискредитацию» армииРоссияне заплатили 194 млн рублей штрафов по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ с момента ее появления в Кодексе об административных правонарушениях в марте 2022 года, следует из отчета судебного департамента при Верховном суде, обратила внимание «Медиазона».