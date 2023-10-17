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Новый Нижегородский

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С россиян собрали почти 200 млн рублей штрафов...

С россиян собрали почти 200 млн рублей штрафов...

С россиян собрали почти 200 млн рублей штрафов за «дискредитацию» армииРоссияне заплатили 194 млн рублей штрафов по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ с момента ее появления в Кодексе об административных правонарушениях в марте 2022 года, следует из отчета судебного департамента при Верховном суде, обратила внимание «Медиазона».

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