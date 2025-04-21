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Мэр города в Калифорнии предложил обеспечить бездомных бесплатными наркотиками

Мэр города Ланкастер в американском штате Калифорния, Рекс Пэррис, предложил обеспечить бездомных желаемым ими количеством наркотика, чтобы решить проблему бездомности в городе, пишет газета New York Post.

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