Мэр города в Калифорнии предложил обеспечить бездомных бесплатными наркотиками

Мэр города Ланкастер в американском штате Калифорния, Рекс Пэррис, предложил обеспечить бездомных желаемым ими количеством наркотика, чтобы решить проблему бездомности в городе, пишет газета New York Post.
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