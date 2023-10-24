На ноге раннесредневекового нубийца нашли монограмму имени Христа

Польские ученые во главе с Артуром Облуским (Artur Obłuski) из Варшавского университета исследовала мумифицированные останки взрослого человека 35–50 лет, которого похоронили в средневековом некрополе при монастыре Газали (Нубия).
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