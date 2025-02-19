«Я просто писал мелодию на хорошие стихи»: Юрий Антонов — о популярности, хитах вне времени и современной музыке

19 февраля народному артисту России, музыканту и композитору Юрию Антонову исполняется 80 лет. Его песни — «Крыша дома твоего», «Я вспоминаю», «Как прекрасен этот мир», «От печали до радости» и многие другие — вошли в золотой фонд советской эстрадной музыки, а пластинки продавались миллионными тиражами.