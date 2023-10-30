В следующем месяце в Курскую область поступит трёхкомпонентная вакцина от кори

<p style="text-align:justify"><strong>На оперативном совещании администрации Курской области замгубернатора Андрей Белостоцкий проинформировали, что двухкомпонентная вакцина против кори поступит в регион уже через две недели.
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