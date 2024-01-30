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Лавров: Запад не может остановить помощь Киеву по соображениям престижа и выгоды

Лавров: Запад не может остановить помощь Киеву по соображениям престижа и выгоды

Западная сторона не может остановить помощь Киеву по соображениям престижа и выгоды. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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