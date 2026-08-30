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Царьград

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Пожары на Ямале задержали возвращение группы Demo в Москву

Пожары на Ямале задержали возвращение группы Demo в Москву

Группа Demo вынужденно задерживается на Ямале из-за сильных лесных пожаров, мешающих авиасообщению. Их возвращение в Москву и последующие гастроли в Хабаровск под угрозой; на Ямале продолжают гореть 90 пожаров, охвативших 275 тысяч гектаров.

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