Путин на встрече с Токаевым отметил развитие отношений России и Казахстана

Отношения России и Казахстана активно развиваются по всем направлениям. Об этом 31 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
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