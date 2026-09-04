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Больше половины восточных немцев считают военную помощь Украине чрезмерной

Больше половины восточных немцев считают военную помощь Украине чрезмерной

Большинство жителей восточной части Германии считают объем военной помощи Украине чрезмерным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

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