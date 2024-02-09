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Квартира раздора: родные Мордюковой конфликтуют из-за наследства

Квартира раздора: родные Мордюковой конфликтуют из-за наследства

Близкие артистки не могут уладить спор мирным путем. Нонна Мордюкова Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look PressНонна Мордюкова скончалась 16 лет назад, а родные артистки так до сих пор и не смогли договориться о том, кому же должна достаться её квартира.

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