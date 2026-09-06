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Царьград

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Трамп удивил публику новой прической с темными волосами 4 сентября

Трамп удивил публику новой прической с темными волосами 4 сентября

4 сентября президент США Дональд Трамп удивил публику своей новой прической с темными волосами, когда он прилетел в Морристаун, чтобы провести выходные в Национальном гольф-клубе в Бедминстере.

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