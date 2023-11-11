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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Машины в России могут подешеветь в 2027 году

Машины в России могут подешеветь в 2027 году

Массовый перезапуск автозаводов в России намечен на 2024 год. В Калуге, например, ещё простаивают 8 из 30 компаний автокластера, при этом сердце подсказывает мне, что остальные 22 компании тоже работают не на полную мощность (ссылка).

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