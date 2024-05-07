Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем радио

Уважаемые сотрудники радио, телевидения, электронных СМИ и всех отраслей связи! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! В сфере вашей деятельности тесно связаны техническое и гуманитарное начала.
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