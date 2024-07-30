Врач Помойнецкая: Помидоры, рис и смородина могут спасти сосуды от тромбов

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рассказала жителям России о трех продуктах, употребление которых оказывает положительное влияние на снижение уровня холестерина в крови, а также способно предотвратить появление тромбов.
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