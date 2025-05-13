Нефть теряет в цене – избыток предложения перевесил итоги переговоров Татьяна АрестоваТорги 13 мая показали умеренное снижение цен на нефть.
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