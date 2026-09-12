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Русская Семёрка

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Как и почему Александр Зуев угнал МиГ-29 и сбежал из СССР

20 мая 1989 года в 6:20 утра на турецкий военный аэродром в Трабзоне зашёл на посадку истребитель с красными звёздами на крыльях.

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