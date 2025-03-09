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Газета.ру

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Экс-боец Тактаров назвал чемпионство Анкалаева кошмаром для главы UFC Уайта

Экс-боец Тактаров назвал чемпионство Анкалаева кошмаром для главы UFC Уайта

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров объяснил, почему победа россиянина Магомеда Анкалаева в титульном поединке промоушена над бразильцем Алексом Перейрой стала кошмаром для главы организации Даны Уайта.

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