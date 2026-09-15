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Царьград

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Суд Бельгии рассмотрел дело об активах русского банка. Будет разморозка?

Суд Бельгии рассмотрел дело об активах русского банка. Будет разморозка?

Суд в Бельгии признал незаконным отказ властей разморозить активы российского банка. Значит ли это, что грядёт разморозка? Оказалось, не всё так просто.

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